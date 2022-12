12' - Buon calcio di punizione rimediato dal Betis per fallo di Gosens su Ruibal. Occasione interessante per gli andalusi.

17' - Un giallo anche per il Betis: lo rimedia Luiz Enrique per un fallo su Mkhitaryan.

18' - Già due ammonizioni nel corso di questi primi minuti del match. Nonostante sia solo un'amichevole i giocatori non stanno tirando indietro la gamba. Ritmi ovviamente non forsennati, ma nemmeno bassissimi.

26' - SI SPORCA I GUANTONI HANDANOVIC! Conclusione estemporanea da parte di Victor Ruiz che cerca il colpo dalla distanza, Handanovic si scalda allontanando il pallone con i pugni. Parata non particolarmente complicata per lo sloveno.

10' - Dieci minuti in archivio, buoni ritmi in campo sebbene fin qui non vi siano state grandissime occasioni da rete.

8' - Prova a farsi vedere in avanti il Betis con un pallone di Luiz Enrique per il taglio di Rodri, ma il taglio troppo lungo e la sfera si perde sul fondo.

7' - Azione insistita da parte dell'Inter sull'asse Gosens-Calhanoglu, poi l'azione viene fermata per un'entrata irregolare ancora su Rodri, stavolta da parte di Mkhitaryan.

5’ - Entrata ruvida di Skriniar su Rodri, calcio di punizione in favore del Betis che ferma un’azione potenzialmente interessante in favore dei nerazzurri.

3’ - L’Inter gioca oggi con la divisa interamente gialla. Padroni di casa invece col classico completo bianco e verde.

2' - Subito un corner conquistato dalla formazione nerazzurra. Sulla battuta successiva Calhanoglu prova a mettere dentro un pallone interessante su cui però nessuno riesce a intervenire

1' - SI PARTE! VIA AL MATCH!

-----

18:01 - Un minuto di raccoglimento in memoria di Sinisa Mihajlovic. La squadra giocherà anche con il lutto al braccio.

17:59 - Squadre in campo. Dopo le formalità di rito, finalmente via al match.

17:58 - Buona cornice di pubblico al Benito Villamarin, sebbene si tratti solo di un confronto amichevole. A breve le squadre entreranno sul terreno di gioco.

17:50 - Dieci minuti al fischio d'inizio del match.

17:45 - Riscaldamento in corso al Villamarin.

-----

Terza amichevole invernale per l'Inter, dopo aver disputato (bene) le prime due a Malta. Stavolta i nerazzurri vanno in trasferta, a Siviglia, ospiti del Betis, per tenere alto il livello in vista del 4 gennaio quando al Meazza arriverà il Napoli. Gli spagnoli sono sesti ne LaLiga e rappresentano un ottimo test match per i ragazzi di Simone Inzaghi. Intanto, ecco le formazioni ufficiali:

BETIS (4-2-3-1): 1 Bravo; 24 Ruibal, 19 Luiz Felipe, 6 Victor Ruiz, 15 Moreno; 18 Guardado, 37 Dani Perez; 11 Luiz Henrique, 8 Fekir, 28 Rodri; 9 Iglesias. A disposizione: 13 Rui Silva, 25 Dani Martin, 37 Fran Delgado, 3 Edgar, 35 Felix, 33 Miranda, 40 Enrique, 17 Joaquin, 38 Marchena, 7 Juanmi, 12 Willian Josè, 29 Loren. Allenatore: Manuel Pellegrini.

INTER (3-5-1-1): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 5 Gagliardini, 8 Gosens; 22 Mkhitaryan; 9 Dzeko. A disposizione: 21 Cordaz, 55 Nascimento Brazao, 14 Asllani, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Curatolo, 45 Carboni, 47 Fontanarosa, 50 Stankovic, 52 Di Pentima, 53 Biral, 56 Pelamatti, 58 Zuberek. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: J. Figueroa Vazquez. Assistenti: D. Barbero Sevilla, J.L. Martinez Serrato. Quarto uomo: A.Dominguez Cervantes.