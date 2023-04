Notte d’Europa, una notte che l’Inter non viveva ormai da 13 anni, un’eternità; notte dalle mille luci, in uno stadio che forse non a caso si chiama Da Luz. Dove volano le aquile biancorosse del Benfica, i nerazzurri di Simone Inzaghi cercano di risollevarsi dopo le troppe amarezze patite nelle ultime settimane di campionato tornando nel palcoscenico dove sin qui si sono espressi al loro meglio, quello della Champions League. L’avversario non è impossibile ma è comunque ostico, visto che la formazione di Roger Schmidt si è espressa sin qui ad altissimi livelli e può contare sulla verve di un Joao Mario già di suo trascinatore delle Aguias ma che, visto anche il suo periodo all’Inter e relative vicissitudini, avrà ben più di un motivo ulteriore per ben figurare. Primo round di una sfida che vale un posto tra le regine del continente, con fischio d’inizio di Michael Oliver alle ore 21: seguite questa affascinante sfida con noi di FcInterNews.it, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.53 - Nel Benfica, Morato vince il ballottaggio con Verissimo per la sostituzione di Nicolas Otamendi. Grimaldo è pienamente recuperato ed è al suo posto a sinistra, Joao Mario, capitano delle Aguias, gioca alle spalle della punta Gonçalo Ramos.

19.49 - Tocca ufficialmente a Edin Dzeko: sarà il bosniaco ad affiancare Lautaro Martinez nell'attacco nerazzurro. Federico Dimarco è stato preferito a Robin Gosens, con Denzel Dumfries sull'altra corsia. Matteo Darmian torna a fare il terzo di difesa.

19.43 - Ecco le formazioni ufficiali di Benfica-Inter:

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 91 Morato, 3 Grimaldo; 22 Chiquinho, 61 Florentino; 20 Joao Mario, 27 Rafa Silva, 8 Aursnes; 88 Ramos.

In panchina: 24 Soares, 75 Gomes, 4 Verissimo, 7 Neres, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 33 Musa, 65 Rodrigues, 71 Joao Tomé, 73 N'Dour, 87 Joao Neves.