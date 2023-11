Tutto si giocherà all’ultimo turno, vada come vada: sarà il prossimo 12 dicembre che l’Inter saprà in quale posizione chiuderà questo girone di Champions League, quando ospiterà a San Siro la Real Sociedad con la quale è andata a braccetto verso gli ottavi di finale. Ma questa sera la partita che attende gli uomini di Simone Inzaghi è interlocutoria fino a un certo punto: perché dovrà comunque fare i conti con l’orgoglio ferito di un Benfica che si ritrova ancora ad essere clamorosamente lanterne rouge del gruppetto con zero punti all’attivo ed è praticamente all’ultima chiamata per sperare ancora nel salvagente dell’Europa League, non i presupposti coi quali aveva approcciato la competizione, dove è arrivata peraltro da testa di serie. Per questo, c’è ancora tempo per pensare al match di Napoli per i nerazzurri, in quanto prima ci sarà da fare i conti con le Aguias assetate di rivalsa. Fischio d’inizio dell’arbitro lettone Andris Treimanis alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

20.04 - Nessuna sorpresa rispetto alle indicazioni della vigilia per il Benfica, dove il danese Casper Tengstedt agirà da unica punta supportato dall'ex Joao Mario sulla trequarti e da Angel Di Maria e Rafa Silva sulle ali. Aursnes schierato come terzino destro.

20.00 - Signori, si cambia: Simone Inzaghi attua una corposa modifica della formazione ufficiale rispetto alle abitudini, schierando diverse alternative dal primo minuto. A partire da Emil Audero, che godrà della sua prima titolarità in gare ufficiali, passando per Yann Bisseck, Davy Klaassen e Marko Arnautovic in attacco. Chi non rifiaterà è Matteo Darmian, schierato a destra.

19.55 - Ecco le formazioni ufficiali di Benfica-Inter:

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 8 Aursnes, 4 A. Silva, 30 Otamendi, 5 Morato; 61 Florentino, 87 Joao Neves; 11 Di Maria, 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario; 19 Tengstedt.

In panchina: 24 Soares, 45 Kokubo, 9 Cabral, 10 Kokcu, 13 Jurasek, 22 Chiquinho, 33 Musa, 38 Victor, 44 Tomas Araujo, 47 Antunes Gouveia.



Allenatore: Roger Schmidt.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 70 Sanchez.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Cuadrado, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 44 Stabile, 47 Kamate, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.



Arbitro: Treimanis (Lettonia). Assistenti: Spasennikovs - Gudermanis. Quarto ufficiale: Golubevs. VAR: Bebek. Assistente VAR: Denkert.