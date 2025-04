BAYERN MONACO-INTER 0-1 (38' Lautaro Martinez)

HALFTIME REPORT - Un primo tempo decisamente di valore, quello disputato dall'Inter: che digrigna i denti quando c'è da lottare di fronte alle iniziative del Bayern Monaco anche se le conclusioni in porta dei padroni di casa non impensieriscono più di tanto Yann Sommer a parte un palo colpito da Harry Kane. E poi è brava a spaventare gli avversari in avanti, fino alla fantastica azione che porta al colpo di esterno di Lautaro Martinez che per il momento fa pendere la bilancia a favore della squadra di Simone Inzaghi.

45' + 2' - Scharer fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Bayern Monaco grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 1' - Sané calcia in spaccata trovando l'opposizione di pancia di Darmian, palla in corner. Proteste stavolta inutili del Bayern, Scharer è sicuro e ha ragione.

45' + 1' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Mkhitaryan intercetta un rilancio di Urbig e serve Thuram che tenta il doppio dribbling in area ma finisce con l'incartarsi. Poi Bastoni atterra Olise, proteste forse legittime del Bayern per un giallo mancato.

43' - Acerbi ha qualcosa da ridire ad Olise che lo tira giù impedendogli di arrivare in area su un'altra transizione dell'Inter. Fermata però dal fuorigioco di Carlos Augusto.

42' - Inter che dopo il vantaggio ricomincia col canovaccio del possesso palla, con il Bayern che legittimamente sarà ancora più furioso nel pressing. Si scalda intanto Muller.

IL GOL DI LAUTARO: Azione meravigliosa innescata proprio dall'argentino, che recupera un pallone con un contrasto aereo. Palla che arriva da sinistra da Carlos Augisto a Thuram che con un colpo di genio scarica all'indietro per il Toro che con un'esternata clamorosa mette la palla alle spalle di Urbig.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

37' - Ora è possesso palla Inter, che prova a prendere all'esca il Bayern.

34' - Barella offre un gioiellino a Lautaro che sul più bello scivola e perde l'attimo. Sbaglia il Toro a non puntare Kim, già ammonito...

31' - Occasione enorme per l'Inter. Inserimento perfetto di Bastoni che cavalca fino a vicino l'area di rigore per poi servire Carlos Augusto che non controlla bene la palla e la calcia sull'esterno della rete.

28' - Fallo da dietro su Lautaro, cartellino giallo per Kim.

27' - Potenziale palla importante per Barella in area Bayern, il 23 nerazzurro si perde. Poi Scharer fischia fallo di Lautaro.

26' - Palo di Kane! Pavard sbaglia per troppa confidenza un appoggio all'indietro, Olise recupera e serve in area Kane che ha un'occasione che trasforma in rete 99 volte su 100: per fortuna di Sommer, questa era la centesima...

24' - Kane manda fuori tempo Acerbi e lancia un nuovo assalto Bayern, vanificato da un passaggio per Sané fuori misura.

22' - Sommer ancora protagonista: Laimer appoggia per Olise che calcia di prima intenzione, lo svizzero respinge a terra.

21' - Ancora Calhanoglu prova la conclusione dalla distanza, ancora una volta Kim ci mette il corpo per deviare.

20' - Bel riflesso di Sommer che dice no alla conclusione ravvicinata di Guerreiro, pallone controllato in due tempi.

19' - Sacrificio di Lautaro in difesa, altro intervento in scivolata ad evitare la conclusione di un avversario e guadagnare rinvio dal fondo.

18' - Ottimo intercetto di Pavard che poi serve Thuram, bravo ad entrare in area e meno a gestire la palla. Dier lo anticipa e poi viene atterrato da Lautaro.

16' - Stanisic intercetta un pallone di Barella e serve Olise che prova di prima intenzione la conclusione, rasoterra parato da Sommer.

14' - Gioco fermo per un colpo al volto subito da Lautaro. Che però si rialza prontamente.

14' - Bello spunto di Laimer che appoggia per Olise, il cui cross per Kane si tramuta in un colpo di testa dell'inglese da pochi passi debole e centrale per Sommer.

12' - Ancora Inter che prova a bussare con un tiro di Calhanoglu respinto da Kim.

11' - Carlos Augusto riesce a salvare un pallone di Lautaro dall'uscita sul fondo, poi palla a Thuram che non riesce a girarsi in area.

10' - Stavolta il fallo è di Acerbi, che monta su Kane atterrandolo a ridosso del cerchio di centrocampo.

9' - Olise mette il piede e atterra Bastoni, c'è punizione per l'Inter.

7' - Olise! Prima azione pericolosa firmata dal Bayern con una combinazione al limite dell'area prima del tiro del francese che finisce in corner per la deviazione di Lautaro.

5' - Sprinta Olise che arriva in area prima di andare in rotta di collisione con Bastoni, per Scharer che è lì davanti non c'è fallo.

5' - Lancio interessante per Thuram, ma palla che risulta troppo profonda e finisce nelle mani di Urbig.

4' - Palleggio di stile dell'Inter davanti al pressing del Bayern.

2' - Thuram prova a strappare palla a Stanisic, che si rifugia in fallo laterale.

21.00 - Calcio d'inizio del match per il Bayern Monaco: PARTITI!

20.59 - Abbraccio tra Kimmich e Lautaro prima e dopo il sorteggio.

20.57 - Bayern Monaco e Inter in campo per il prepartita.

20.55 - Coreografia monumentale della curva del Bayern Monaco, mentre le due squadre sono nel tunnel che porta al campo.

20.48 - Squadre tornate negli spogliatoi. Tra pochi minuti calcio d'inizio all'Allianz Arena.

20.37 - Contrariamente al resto delle riserve impegnate col torello, Federico Dimarco sta facendo un allenamento diverso, basato su scatti e cambi di direzione. Per lui anche esercizi di forza con l'elastico, il tutto per stabilizzare le proprie sensazioni.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-INTER 0-1

MARCATORE: 38' Lautaro Martinez

BAYERN MONACO: 40 Urbig; 44 Stanisic, 15 Dier, 3 Kim; 27 Laimer, 8 Goretzka, 6 Kimmich, 22 Guerreiro; 17 Olise, 9 Kane, 10 Sané.

In panchina: 18 Peretz, 48 Klanac, 7 Gnabry, 16 Palhinha, 23 Boey, 24 Vidović, 25 Müller, 41 Kusi-Asare, 43 Jensen, 46 Karl.

Allenatore: Vincent Kompany

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 54 Zanchetta, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Scharer (SUI). Assistenti: De Almeida - Ernie. Quarto ufficiale: Fahndrich. VAR: San. Assistente VAR: Van Boekel (NED).

Note

Ammoniti: Kim (B)

Corner: 2-0

Recupero: 1°T 1'.

