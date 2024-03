ATLETICO MADRID-INTER 1-1 (33' Dimarco (I), 35' Griezmann (A))

46' pt - Finisce il primo tempo: Atletico Madrid e Inter a riposo sul punteggio di 1-1!

45' - Un minuto di recupero. Marciniak redarguisce De Paul dopo un fallo dell'ex Udinese su Mkhitaryan.

43' - Affondo di Griezmann in area interista, il francese trova il primo corner del match su deviazione di Pavard.

41' - Hermoso impedisce la ripartenza Inter con un fallo di mano, giallo per lui.

40' - L'Inter butta via la palla con un lancio verso nessuno, l'Atletico torna a spingere prepotentemente.

38' - Punizione dal limite dell'area per l'Atletico Madrid, Savic mette in mezzo e la difesa spazza. Poi c'è fallo di Koke su Thuram.

35' - Pareggia subito l'Atletico Madrid con Griezmann, bravo a farsi trovare pronto sulla palla svirgolata da Pavard e battere Sommer. Dopo un breve consulto VAR il gol è confermato.

IL GOL DI DIMARCO: Fiammata nerazzurra innescata da Barella che si inserisce nello spazio aperto da Lautaro e dopo l'assist di Bastoni premia l'inserimento di Dimarco, che si fa trovare in mezzo all'area e di destro batte Oblak.

33' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! FEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEERIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOO DIIIIIIIIIIIIIIIIMAAAAAAAAAAAAARCOOOOOOOOOOOOOO!!

31' - Prova la conclusione a giro improvvisa Lino, palla fuori.

30' - Attacco prolungato dell'Atletico, De Vrij devia un cross mandando fuori fase Lino.

29' - Morata salta più in alto di tutti su un cross da sinistra di Hermoso, Sommer è attento e blocca.

28' - Punizione buttata via, Calhanoglu e i compagni non si intendono.

27' - Lautaro prova a lanciare Mkhitaryan, Savic si frappone mettendoci la mano: punizione.

24' - Lancio di Koke troppo lungo per Morata, palla fuori.

22' - Prova a rispondere l'Atletico con Griezmann, ma il suo tiro è completamente sballato e finisce fuori.

22' - Potenziale occasione in due contro uno dell'Inter, Witsel mette il piede e anticipa l'assist di Dimarco per Thuram solo in area.

18' - Lautaro prova la conclusione dalla distanza, trovando una deviazione di Witsel che mette in difficoltà Oblak bravo a intercettare il pallone a ridosso della porta.

17' - Koke prova a lanciare Morata, anticipato da Sommer e oltretutto partito in offside.

15' - Perde palla l'Inter, Morata mette la sfera in mezzo ma nessuno riesce ad arrivare.

13' - Dumfries! Ottima chance per l'olandese che lanciato da Thuram si trova a tu per tu con Oblak e calcia, para lo sloveno poi attento sulla ribattuta dell'esterno.

12' - Calhanoglu prova a uscire dal pressing avversario, guadagnando un fallo da Griezmann.

10' - Rimpallo su Thuram, qualche timida protesta per un fallo di mano inesistente. Il francese prova a ripartire ma viene murato da Savic.

9' - Lino si libera in maniera rude di Dumfries e riesce a salvare il pallone da un fallo laterale, guadagnando una rimessa.

7' - Fallo su Bastoni, prova a uscire in avanti l'Inter.

5' - Ottimo intervento di Sommer che respinge a terra un tiro di Lino che semina due difensori prima di scagliare la bordata.

4' - Savic va di testa sulla punizione, Sommer para sicuro.

4' - Lautaro Martinez a terra, colpito da una pallonata. Però c'è punizione per l'Atletico Madrid.

2' - Dimarco distratto, Lino prova a mettere per Griezmann. De Vrij anticipa.

21.00 - Sarà del'Atletico Madrid il primo pallone del match: PARTITI!

20.59 - Koke e Lautaro davanti a Marciniak per il sorteggio.

20.57 - Atletico Madrid e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.56 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Tifosi dell'Atletico che preparano la coreografia.

20.48 - Squadre che tornano negli spogliatoi. Qualche piccolo problema al ginocchio per Dumfries, che ha accusato una botta al ginocchio. Calhanoglu, poco prima, ha colpito un tifoso con una pallonata...

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-INTER 1-1

MARCATORI: 33' Dimarco (I), 35' Griezmann (A)

ATLETICO MADRID: 13 Oblak; 20 Witsel, 15 Savic, 22 Hermoso; 16 Molina, 14 Llorente, 6 Koke, 5 De Paul, 12 Lino; 19 Morata, 7 Griezmann.



In panchina: 1 Moldovan, 31 Antonio Gomis, 3 Azpilicueta, 4 Gabriel, 8 Saul, 9 Depay, 10 Correa, 17 Riquelme, 18 Vermeeren, 23 Reinildo, 24 Barrios.



Allenatore: Diego Pablo Simeone.



INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Assistenti: Listkiewicz - Kupsik. Quarto ufficiale: Raczkowski. VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Frankowski.

Note

Ammoniti: Hermoso (A)

Corner: 1-0

