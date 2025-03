ATALANTA-INTER 0-0

HALFTIME REPORT - Battaglia doveva essere e battaglia, in questo primo tempo, è stata. Partita molto combattuta sul piano dell'agonismo, dove scatta meglio dai blocchi l'Inter che dopo pochi minuti centra un palo con Marcus Thuram; poi riemerge l'Atalanta che al 18esimo costringe Yann Sommer alla super parata sul colpo di testa di Mario Pasalic. Poi si procede a fasi alterne in una gara senza esclusione di colpi.

46' pt - Finisce qui la prima frazione di gioco: Atalanta e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Ripartenza Inter, Thuram si ritrova da solo contro tre difensori orobici e perde l'attimo per colpire.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Lookman scavalca Pavard e parte in avanti, resiste alla rimonta di Calhanoglu e poi calcia mandando fuori.

41' - Di nuovo Atalanta in avanti, tiro di Retegui respinto.

40' - Barella raccoglie un rinvio coi pugni di Carnesecchi e calcia, pallone respinto che finisce a Bastoni il cui tiro viene ostacolato da Ederson e termina fuori.

39' - Primo giallo della gara per Bellanova, che protesta in modo veemente dopo un fallo su Dumfries.

37' - Ostruzione di Kolasinac su Thuram, Massa non sanziona fallo col giocatore dell'Inter che resta a terra.

36' - Fallo su Mkhitaryan, Inter che può respirare dopo una fase di pressing atalantino.

33' - Lookman e Retegui ci provano nello stretto, la difesa manda in fallo laterale.

31' - Cross di Calhanoglu, né Thuram né Dumfries arrivano sul pallone e l'Atalanta riprende palla.

30' - Lautaro prova ad andare via a Djimsiti poi ci prova dalla lunga distanza, tiro improbabile che termina sul fondo.

27' - Intervento su Calhanoglu nel cerchio di centrocampo da parte di Hien, dev'essere quasi Lautaro a reclamare la punizione.

25' - Barella perde palla in zona pericolosa, palla a Zappacosta il cui cross viene respinto da Acerbi. Secondo Massa, l'ultimo tocco è dell'orobico e quindi è rinvio dal fondo.

22' - Conclusione dalla distanza di Ederson, pallone fuori. Atalanta che risale.

19' - Retegui di testa da corner, Acerbi manda in corner. Proteste del difensore per il contrasto dell'attaccante italo-argentino.

18' - Sommer si iscrive alla partita come meglio non potrebbe! Lungo possesso dell'Atalanta a ridosso dell'area interista, poi cross che arriva a Pasalic il cui colpo di testa viene deviato in corner dall'elvetico.

16' - Cross di Carlos Augusto deviato da Bellanova, primo corner per l'Inter.

15' - Scarico di Barella per Dumfries che prova il tiro-cross, Carnesecchi para a terra.

13' - Lookman scappa via poi la mette in mezzo per De Roon che colpisce malissimo il pallone, la difesa dell'Inter libera.

13' - Qualche storia tesa tra Lookman e Pavard, poi tutto si risolve con un sorriso.

12' - Ancora Thuram prova a fare male, Hien però gli chiude ogni varco e respinge la sua conclusione.

10' - Crossa Bastoni, palla troppo profonda per Thuram che si spegne sul fondo.

8' - Gioco fermo per i soccorsi a Carnesecchi, che ha accusato un colpo nell'azione del palo di Thuram. Nello specifico, è Kolasinac che gli frana addosso.

7' - Palo di Thuram! Il francese dialoga alla grande con Lautaro e si invola in porta, la conclusione a botta sicura batte Carnesecchi ma si stampa sul legno.

6' - Barella scatta e si trova in area da solo, poi appoggia per Thuram la cui conclusione viene murata. Dopo diversi secondi, però, arriva la segnalazione del fuorigioco.

4' - Protesta Barella per un fallo non sanzionato da Massa ai suoi danni da parte di Lookman.

3' - Thuram prova a superare Kolasinac, che viene beffato dal primo movimento ma poi recupera posizione e chiude sul francese.

2' - Thuram riceve da Mkhitaryan sullo spigolo dell'area di rigore, poi sbaglia completamente il tiro mandando fuori.

20.46 - Sarà dell'Atalanta il primo pallone del match: PARTITI!

20.45 - Prima dell'inizio del match, minuto di silenzio in memoria dell'ex vicepresidente vicario del CONI Riccardo Agabio.

20.43 - De Roon e Lautaro davanti a Massa per il sorteggio del campo.

20.41 - Atalanta e Inter guadagnano il centro del campo. Ci crede la Curva Pisani: "Ago e filo sono nel cassetto, 10 finali per cucirlo sul petto".

20.40 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Ultime raccomandazioni di Massa a Lautaro e De Roon.

20.32 - Riscaldamento completato, le due squadee negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 0-0

ATALANTA: 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova, 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic, 11 Lookman; 32 Retegui.

In panchina: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 17 De Ketelaere, 22 Ruggeri, 24 Samardzic, 27 Palestra, 40 Comi, 44 Brescianini, 70 Maldini.



Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Carbone - Meli. Quarto ufficiale: Sozza. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Marini.

Note

Ammoniti: Bellanova (A)

Corner: 2-2

Recupero: 1°T 1'

