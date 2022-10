Si finisce sempre lì, nei meandri delle emozioni che catturano l'anima dei protagonisti. Dejan Stankovic ricorda ogni angolo di San Siro, sorride a chi lo chiama dalla tribuna e a fatica si scrolla della piacevole pressione di guidare la Sampdoria nella 'Scala del Calcio'. Dev'essere stato proprio bello capire quello che il tecnico blucerchiato aveva nella mente, sicuramente travolta da dolci pensieri ma anche da una smania di stupire tutti. Servono 20' di rodaggio ai nerazzurri per prendere un pochino le misure dell'avversario, in relazione all'efficacia del vantaggio: ecco la pennellata del Magister Calhanoglu, De Vrij sa sfruttare la disattenzione in marcatura di Ferrari con lo stacco imperioso: così Audero è trafitto. Verso il viale del tramonto della prima frazione s'innesca un ping pong. La matrice è Audero che rinvia verso Gabbiadini, il quale commette fallo su Bastoni. Il difensore nerazzurro s'alza e premia il mastodontico taglio di Barella: pregiato controllo in corsa, esecuzione di contro balzo implacabile. Per la quinta gioia in stagione: i barelliani impulsi elettrici non mentono mai. Lo svarione arretrato della Samp è lampante, ma la traiettoria arcuata è colta nel migliore dei modi dal centrocampista nerazzurro. Il deposito è vincente.