Non inizia bene l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Gli azzurri non vanno oltre l'1-1 in casa della Macedonia e sono adesso costretti a battere l'Ucraina nella prossima sfida in calendario. Immobile aveva portato in vantaggio l'Italia al 47', poi a dieci minuti dalla fine il pareggio macedone siglato da Bardhi. Tra i nerazzurri 90' in campo per Bastoni e Barella, mentre Dimarco è rimasto in campo fino all'83' lasciando il posto a Biraghi. Panchina per 90' per Frattesi.

Pareggio anche per Yann Sommer con la sua Svizzera: 2-2 il risultato finale contro il Kosovo. Svizzeri avanti con Freuler, poi il pareggio firmato dall'ex Lazio Muriqi. Un autogol di Rrahmani ha riportato avanti la Svizzera, poi ancora Muriqi in pieno recupero firma il pareggio. Due gol incassati, dunque, per il portiere dell'Inter.