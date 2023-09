Buone notizia per Inzaghi anche dal Sud America. Detto del riposo di Lautaro, che ha giocato solo uno scampolo di match contro la Bolivia, il tecnico nerazzurro incassa il ritorno in campo di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, dopo l'assenza forzata con l'Uruguay e le tante voci circa la presunta anemia, è stato schierato titolare dal c.t. Berizzo contro la Colombia ed è rimasto in campo per l'intero incontro.

A livello di prestazione, non indimenticabile la serata di Alexis: si è notata la lunga assenza dai campi, con una condizione fisica ancora non al top. Ma è comunque stato tra i protagonisti nello 0-0 di Santiago: ha sfiorato la rete nel primo tempo su cross di Ben Brereton, ha innescato l'azione che ha condotto al palo di Saez e, nel finale, aveva fornito l'assist vincente direttamente da piazzato per il gol di Maripan, poi cancellato dal VAR per posizione di offside.

Zero minuti, invece, per Juan Cuadrado. L'esterno nerazzurro, afflitto da tendinite, è stato comunque portato in panchina dal c.t. Lorenzo, ma poi non è stato utilizzato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!