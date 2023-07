Il Sole 24 Ore pubblica oggi un'analisi sul futuro delle società italiane e sui possibili investitori dall'estero. Secondo il quotidiano, "c'è da segnalare nelle ultime settimane l'attivismo della banca d'affari Goldman Sachs e del consulente finanziario Raine Group, che avrebbero ripreso a valutare potenziali investitori di Oltreoceano per la società".

Zhang, si legge ancora, sarà costretto a prendere una decisione nei prossimi mesi. Punta a trovare una soluzione e rifinanziare il prestito con Oaktree e può contare su risorse insperate grazie all'ultimo cammino in Champions League. "Il budget del 2022-2023 della società nerazzurra prevedeva introiti Uefa soltanto fino agli ottavi di finale, i numeri sono stati ben migliori rispetto alle attese iniziali. Zhang è quindi convinto che la holding di famiglia, Great Horizon, una volta onorati gli interessi con Oaktree, possa allungare il prestito ancora di qualche anno".

Nel frattempo in questi anni si sono interessati al dossier Bahrein Investcorp e alcuni possibili investitori americani, ma la valutazione da 1,2 miliardi è ad oggi il nodo principale della questione, essendo anche superiore (per esempio) a quanto speso da Gerry Cardinale per acquistare il Milan.