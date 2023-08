L'Atalanta prova a inserirsi tra Gianluca Scamacca e l'Inter. Secondo quanto svelato da Goal.com, i bergamaschi avrebbero sorpassato tutti per l'attaccante azzurro che vuole tornare in Serie A. "L'Atalanta avrebbe preparato un'offerta al West Ham che prevede Demiral, in rotta totale col club, come contropartita, a cui andrebbe aggiunta una consistente parte economica - si legge -. Se prendesse Scamacca, l'Atalanta avrebbe un parco attaccanti ampissimo: ci sarebbero infatti lui, Touré, Lookman, Zapata e Muriel. Il possibile trasferimento all'Atalanta sarebbe un colpo per Percassi, ma anche una beffa tremenda per Roma e Inter, le due squadre che hanno fatto più sforzi per cercare di prenderlo. I giallorossi sarebbero la scelta preferita di Scamacca, ma non sono ancora stati fatti passi concreti. L'Inter è alla ricerca di un post Lukaku e ha pensato all'azzurro, ma ora sembra si stia consumando un sorpasso tra nerazzurri, con la squadra di Gasp in vantaggio".

