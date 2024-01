Piotr Zielisnki sempre più verso l'Inter. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno mosso tutti i passi corretti per ottenere l'ok del polacco al trasferimento a Milano a parametro zero con una proposta di tre anni più opzione ulteriore di un anno a 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione. Zielinski non ha rinnovato con il Napoli e ha confermato di voler restare in Serie A, quindi ancora un no secco alla Saudi League. Marotta si sente in pole anche sulla Juve, che segue tutto con Giuntoli.

Quello del polacco è un profilo che ad Appiano piace a tutti, dall'allenatore ai dirigenti: sarebbe l'ennesimo colpo a parametro zero. E la risposta è attesa a breve, certamente non in estate. Peraltro, come ricorda la Gazzetta, l’abolizione delle agevolazioni fiscali per i calciatori provenienti dall’estero è un incentivo ancor maggiore per il club nerazzurro per inseguire calciatori in scadenza. Numericamente, andrebbe a prendere il posto di Klaassen, arrivando come titolare aggiunto del centrocampo.

Zielinski è una di quelle occasioni che l'Inter è pronta a cogliere dovendo affrontare l'ennesima finestra di mercato facendo di necessità virtù.

