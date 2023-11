A poche ore dal Derby d'Italia arriva la notizia bomba in casa Inter: Steven Zhang ha rinnovato il contratto dell'a.d. dell'area sport, Giuseppe Marotta, fino al 2027. L'annuncio, come riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivato nel corso del CdA che si è svolto questa mattina nella sede di viale della Liberazione, con il presidente del club nerazzurro collegato in video conferenza dalla Cina: secondo la rosea è facile pensare che i prossimi a prolungare l'accordo possano essere il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin.

L'altra buona notizia è legata invece all'aspetto economico. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha infatti approvato la prima trimestrale della stagione 23/24: il fatturato è di circa 166 milioni, in aumento di circa 60 milioni (+36%) rispetto allo stesso periodo dell'annata 2022/23. Un aumento dovuto alle pesanti plusvalenze messe a bilancio (Onana e Brozovic), ai quali si aggiungono anche i ricavi arrivati in cassa da diritti televisivi, match- day, e “licensing & retail”.

