"Seconda stella". Queste sono le due parole che Steven Zhang, in maniera quasi ossessiva, continua a pronunciare un giorno sì e l'altro pure al telefono in collegamento dalla Cina. Il presidente nerazzurro ha contattato Dimarco per il compleanno, ha scritto a Lautaro dopo il gol al Salisburgo, non smette mai di sentire la dirigenza e, soprattutto, è continuo il dialogo con Simone Inzaghi. Il tecnico gli ha regalato gli ottavi di Champions e, quindi, un posto sull'esclusivo Mondiale per Club: in totale circa 85 milioni in cassa come spiega la Gazzetta dello Sport: 35,74 dal nuovo percorso europeo più un’altra cinquantina per la manifestazione che verrà nel 2025.

Zhang non vuole mollare l'Inter e da mesi ha dato mandato a Goldman Sachs e Raine di scandagliare il mercato alla ricerca di soci in modo da rifinanziare il prestito con Oaktreee a tassi umani. Steven vuole assolutamente essere il presidente del 20° scudetto della storia del club. E - come spiega la rosea - oggi nello spogliatoio la convinzione di potercela fare è "feroce". Inzaghi viene ritenuto l'uomo giusto.