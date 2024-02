Nessuna distrazione è il diktat dettato da Simone Inzaghi in vista della partita contro la Salernitana in programma per domani sera a San Siro. Diversamente da quanto si potesse ipotizzare, "l'Inter non ha intenzione di snobbare" l'impegno contro i granata per concentrarsi sul match di Champions contro l'Atletico di martedì. E le rotazioni alle quali farà ricorso il tecnico piacentino saranno moderate.

Il +7 rispetto alla Juventus (con una gara da recuperare) non lasciano comunque sereno l'allenatore che non ha nessuna intenzione di togliere il piede dall'acceleratore. Nella bozza di formazione svelata da Gazzetta.it compare il solito Sommer tra i pali, protetto da Pavard, De Vrij (al posto dell'infortunato Acerbi) e Bastoni. "Per Bisseck - secondo la Rosea - magari ci sarà spazio a partita in corso". Staffetta invece sugli esterni di centrocampo con Dumfries e Carlos Augusto che prendono il testimone di Darmian e Dimarco, "mentre sono elevate le possibilità che, come successo in 15 delle ultime 16 giornate di campionato, i tre i mezzo siano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (con Klaassen inizialmente in panchina)". Altro cambio anche in attacco dove il titolare sarà Marko Arnautovic, affiancato da Thuram. A riposo quindi il capitano Lautaro Martinez, che Inzaghi spera di poter fare rifiatare per tutta la gara, diversamente dal match d'andata nel quale il Toro partì dalla panchina salvo poi entrare per cambiare sostanzialmente il volto della partita con 4 gol.

La squadra è rimasta in ritiro ad Appiano, dove domani mattina svolgerà la seduta di rifinitura che potrebbe cambiare ulteriormente le carte delle titolarità.

