Filtra cauto ottimismo in casa Inter per le condizioni di Correa, uscito a fine primo tempo di Inter-Sassiolo per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione sulla sua convocazione per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan verrà presa domani ma le possibilità sono alte.

Per l'undici titolare non dovrebbero esserci grosse sorprese in relazione alla formazione scesa dal 1' in campo nell'andata, anche se non è da escludere qualche mossa a sorpresa. Lukaku ad esempio scalpita, ma Dzeko resta favorito per far coppia con Lautaro.