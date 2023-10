Archiviata rapidamente la vittoria contro la Salernitana, l'Inter è tornata ad allenarsi quest'oggi ad Appiano Gentile per preparare una sfida di Champions League col Benfica che può diventare già importante per gli equilibri del girone D. I giocatori hanno dormito ad Appiano dopo essere rientrati a Salerno in piena notte e stamani hanno svolto una seduta in gruppi: defatigante per i titolari contro la Salernitana, lavoro più intenso per gli altri. Detto del progressivo recupero di Juan Cuadrado e di Davide Frattesi e Stefano Sensi ancora a parte, col primo che non sarà rischiato per la sfida alle Aguias, secondo la Gazzetta dello Sport sono già definibili alcune novità di formazione.

Simone Inzaghi riproporrà da titolari il mattatore della gara dell'Arechi Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Matteo Darmian si giocherà una maglia da titolare con Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, ma la forma palesata dai due potrebbe portare l'ex Manchester United ad accomodarsi nuovamente in panchina. La squadra anti Benfica, dunque, potrebbe essere composta da Sommer tra i pali, dai difensori Pavard, Acerbi e Bastoni, dai centrocampisti Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco e dagli attaccanti Lautaro e Thuram.

