Romelu Lukaku a fine stagione lascerà l'Inter e non vi farà ritorno. Questa l'indiscrezione lanciata nella notte dalla Gazzetta dello Sport . Il belga tornerà al Chelsea a fine prestito e il club di Steven Zhang non ha intenzione di negoziarne un altro. Troppi i 20 milioni di euro spesi per riportarlo a Milano a cui non è seguito un rendimento adeguato. La formazione nerazzurra sta inoltre pensando a un altro tipo di investimento, ovvero un cartellino da patrimonializzare, il cui valore possa crescere col tempo e con un ingaggio nettamente inferiore ai 12 lordi percepiti da Big Rom. Solo uno straordinario finale di stagione dell'attaccante può far cambiare idea alla società.

Un discorso, quello legato a Lukaku, che va verso una generale riduzione del monte ingaggi che oggi ammonta a 132 milioni di euro lordi. Chi al posto di Big Rom a quel punto? "L’Inter sta sondando il mercato. Si è informata su Roberto Firmino, che lascerà il Liverpool e che deve ancora decidere in quale campionato proseguire la sua carriera. Ha in mano l’interesse nerazzurro, ma anche quello di un paio di club spagnoli. In fondo, non un discorso troppo diverso da Marcus Thuram, altro giocatore svincolato, che all’Inter piace da due anni almeno. L’Inter ha incontrato i suoi nuovi agenti per ben due volte, la corsa è complicata, ma Marotta e Ausilio non si sentono ancora fuorigioco. Dove invece pensano di aver conquistato la pole position è su Mateo Retegui, il nuovo centravanti della Nazionale. Il giocatore è seguito da oltre un anno, servono 18 milioni di euro per portarlo a Milano: considerato l’ingaggio, non sarebbe poi così differente dal costo di una singola stagione di Lukaku.

C’è anche un altro profilo che i nerazzurri tengono d’occhio. Ed è quello del belga Lois Openda (QUI l'indiscrezione di FcIN), 23 anni, che quest’anno con il Lens in Ligue 1 ha messo insieme 15 reti in 31 presenze. Tracce da seguire, ma di sicuro il club di Zhang è deciso a cambiare profondamente volto al reparto offensivo, che soprattutto da gennaio in avanti ha mostrato lacune pesanti in termini di continuità e anche in fase realizzativa. Lautaro non è più lui, fisicamente è a terra. Dzeko non segna in campionato dal 4 gennaio, Correa è fischiato appena tocca palla a San Siro, di Lukaku abbiamo già detto. L’Inter sta cercando nuovi gol. Nella speranza, tutta di Inzaghi, che questi attaccanti riescano a scrivere una chiusura di stagione piena di sorprese. Magari modificando pure il finale di un romanzo già scritto e di decisioni già prese. Hai visto mai, cambiare idea sarebbe un’operazione dolcissima", conclude la rosea.