" Skriniar è fortissimo, non deve essere necessariamente messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto dei contatti nelle settimane precedenti, dopodiché tutto sarà valutato... Queste sono le dinamiche, il tifoso deve stare tranquillo perché la squadra sarà sempre competitiva". Le parole rilasciate da Beppe Marotta a DAZN vengono analizzate oggi anche da La Gazzetta dello Sport , che fa il punto della situazione sullo slovacco.

Al momento nessuno dichiara tecnicamente "incedibile" Skrigno, anche se il PSG ora sembra essere "completamente sparito dai radar - scrive la rosea -. Se così fosse, se i qatarioti continuassero a tenersi alla larga da Milano, l’Inter tutta sarebbe ben contenta di tenere lo slovacco ad Appiano. Ma se il club parigino tornasse di colpo alla carica dopo settimane di silenzio e sfondasse con un’offerta quota 70 milioni (cifra a oggi lontana), pure un giocatore tanto amato sarebbe lasciato partire".

Sfumato Bremer, l'Inter lavora su altri profili: tra questi ci sono sempre Nikola Milenkovic, per cui si studia un prestito con riscatto, e Merih Demiral ormai separato dall’affare Pinamonti con l'Atalanta. "Entrambi sarebbero candidati a esser titolari in un’Inter senza Skriniar. Altrimenti, con lo slovacco al timone, occhio a colpi low cost: un po’ come fu sulla fascia l’esperto Young nel lontano 2020", chiosa il quotidiano.