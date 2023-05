Arrivano novità su Milan Skriniar. Come riportato da Gazzetta.it, il difensore slovacco è rientrato da Bordeaux dove ha svolto la fase di rieducazione post operazione alla schiena. Il calciatore è a Milano ed è probabile che domani sera sia a San Siro a tifare per i suoi compagni contro il Milan. In settimana sarà alla Pinetina per proseguire la fase rieducativa sul campo dopo lo stop.