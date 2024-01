Continua a non arrivare la tanto attesa fumata bianca per Stefano Sensi al Leicester. Se alla vigilia di Fiorentina-Inter il passaggio dell'ex Sassuolo al club inglese sembrava apparecchiata e tutto era rimandato per consentire a Inzaghi di disporre di un centrocampista in più per la delicata trasferta al Franchi, oggi il trasferimento non è ancora avvenuto. "In viale della Liberazione non sono arrivati i documenti firmati dai dirigenti inglesi. E senza quelli, il giocatore non prenderà un volo oltre Manica: se non ci sarà un'accelerata nelle prossime ore, domani mattina Stefano sarà alla Pinetina ad allenarsi con i compagni" spiega la Gazzetta dello Sport che però precisa: "La trattativa non va considerata come saltata, ma quanto meno al momento è in stand by".

L'Inter e il Leicester hanno raggiunto un accordo per un prestito oneroso di 500.000 euro più un bonus da 2 milioni in caso di promozione del Leicester in Premier League, più l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Tutto pronto per essere firmato ma la firma non è ancora arrivata, motivo per il quale l'ex Sassuolo domani sarà ancora alla Pinetina, in attesa di ulteriori sviluppi. Al gong di mercato manca ormai poco e il tempo inizia a stringere. "La partenza o no di Sensi non cambierà i programmi dell'Inter che non ha previsto movimenti in entrata se Stefano se ne andrà. Se l'operazione con il Leicester sfumerà e non arriverà una proposta last minute da parte di un altra società, Stefano resterà sotto contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno quando poi si svincolerà".

