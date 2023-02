Sulla propria edizione online, La Gazzetta dello Sport dedica un focus a Romelu Lukaku . Rientrato dopo un lungo infortunio, Big Rom ha ritrovato la condizione migliore e vuole trascinare l’Inter in questo finale di stagione. Come spiega la rosea, un paio di volte alla settimana il belga svolge un lavoro specifico a fine allenamento con lo staff tecnico. Prima si è concentrato sulla forza, ora sulla velocità. Segna da due partite di fila e i suoi dati adesso sono in effetti molto migliori rispetto a un mese fa. "Di certo senza tutto questo lavoro, al quale Big Rom si è sottoposto con una forza di volontà fuori dal comune e una professionalità incredibile, il numero 90 non avrebbe vissuto una notte... da leone come quella di mercoledì. Ora "Rome" sogna che sia la prima di una lunga serie e che già domani all'ora di pranzo contro il Bologna possa concedere il tris a livello di gol segnati", scrive il quotidiano.

“Dal punto di vista della forza fisica e delle reattività è a posto (per conferma date un'occhiata al gol contro il Porto - si legge -, in particolare alla rapidità con cui si è avventato sul pallone respinto dal palo), ma gli manca un po' di velocità per attaccare la profondità, per dare quelle accelerazioni che lo facevano infilare alle spalle della difesa avversaria e mettevano in crisi qualunque squadra quando Conte sedeva sulla panchina nerazzurra. Inzaghi, che lo vorrebbe sfruttare nello stesso modo e che in estate si è battuto per riaverlo, spera che presto Lukaku riesca a aggiungere anche quest'ultimo "mattone" alla sua condizione atletica. Per essere completo e tornare a essere... immarcabile come dal 2019 al 2021, le stagioni alla Pinetina in cui ha messo insieme 64 reti in nerazzurro.