Sono ore caldissime in casa Inter, ma soprattutto lo sono per Simone Inzaghi che nelle prossime tre partite si gioca la permanenza in nerazzurro. Come scrive Gazzetta.it , se il tecnico non dovesse invertire la rotta già in Coppa Italia contro la Juventus non sarebbe da escludere un esonero a cavallo della doppia sfida di Champions League contro il Benfica, in modo da provare a salvare il salvabile. Con dieci sconfitte già accumulate in Serie A, infatti, Inzaghi non viene evidentemente ritenuto in grado di farlo.

Stamattina la dirigenza al gran completo si è presentata ad Appiano Gentile. Niente processi, anche perché ormai quest'anno se ne sono fatti tanti, ma sicuramente la richiesta di un'inversione di tendenza immediata. Nel caso in cui si decidesse per un esonero adesso - soluzione che non è nel dna dell'ad Marotta - il tecnico della Primavera Cristian Chivu verrebbe promosso come traghettatore. Si sarebbero infatti chiamati fuori gli altri nomi sondati, ovvero Esteban Cambiasso e Walter Zenga, che non accetterebbero di mettersi in gioco per poche partite senza certezze e senza la prospettiva di rimanere solo in virtù del loro amore per l'Inter.

Per l'anno prossimo, invece, il preferito di Marotta è Roberto De Zerbi, ex Sassuolo ora al Brighton e già sondato da Ausilio per il dopo Conte. "Per liberare il bresciano c'è da pagare una penale al club inglese e da vincere una certa concorrenza: il Tottenham, che pensa al ritorno di Pochettino e che ha pure altre opzioni (Nagelsmann e Thomas Frank), segue l'ex Sassuolo che in Italia è nel mirino della Roma, se Mourinho non resterà. Altre soluzioni? Thiago Motta, che ancora non ha rinnovato fino al 2025 con il Bologna. Antonio Conte è una garanzia, un vincente seriale, ma dopo la rottura del 2021 può davvero tornare alla Pinetina? Allora, dopo due stagioni di tensioni con la dirigenza (ancora presente), non accettò il ridimensionamento economico richiesto dalla società e salutò incassando una buonuscita da 14,5 milioni lordi. Suning non può certo riprendere a investire come nel 2019, quando lo ingaggiò la prima volta. O Conte torna metabolizzando il nuovo progetto senza campioni da acquistare sul mercato (ma in questo caso sarebbe il "vero" Conte?) oppure... E poi c'è l'opzione Simeone, ma solo se l'argentino risolverà il contratto con l'Atletico Madrid. Il Cholo non ha mai fatto mistero del suo desiderio di guidare l'Inter, certo non con l'attuale stipendio di 22 milioni di euro netti... Calcio o fantacalcio?", si chiede la rosea.