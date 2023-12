La possibile titolarità nel match di domani contro la Real Sociedad, spareggio per il primo posto nel girone D di Champions League, come trampolino di lancio per il presente ma anche per il futuro. Che Alexis Sanchez vorrebbe vedere ancora tinto di nerazzurro: il cileno, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha sin qui trovato nell'Europa il suo terreno di caccia, come testimoniano le reti segnate con Salisburgo e Benfica e in generale il maggior minutaggio avuto in Champions rispetto alla Serie A (il doppio, 250 contro 125 a parità di apparizioni). Domani, contro i baschi, il Tocopillano vuole legittimare il suo ruolo all'interno dell'Inter, per la quale vuole dare il massimo per aiutare la squadra nella conquista dello Scudetto.

Con vista anche sul domani: il contratto di Sanchez con il club di Viale della Liberazione scadrà il 30 giugno e al momento la dirigenza non ha preso nessuna decisione sul suo futuro. Lui ha già ricevuto diverse offerte dall'estero, dall'Arabia Saudita in particolare ma anche da Messico e MLS, ma fin qui ha rispedito tutto al mittente. L'Inter probabilmente pensa di mettere in rosa un attaccante più giovane, ma dipenderà dalle disponibilità economiche. "Il cileno è arrivato a zero ed è costato praticamente solo l'ingaggio da 2,8 milioni netti. I due gol in Champions, e i premi Uefa che hanno fruttato (una vittoria da 2,8 milioni e un pareggio da 930.000 euro), hanno già reso l'investimento... un successo. Lui però non vuole fermarsi e spera in altre soddisfazioni", si legge. Lui sarebbe ben felice di restare, ma qualora l'Inter prendesse un'altra strada allora sì che il file con le proposte di altre società verrebbe riaperto la prossima estate.

