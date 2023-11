Oggi è il giorno degli esami per Pavard, che saprà con esattezza l'entità dell'infortunio al ginocchio sinistro e, di conseguenza, i tempi di recupero. Come preannuncia la Gazzetta dello Sport, nulla di gravissimo come si temeva inizialmente, ma nemmeno acqua fresca.

Come racconta il giornale, il francese ieri è entrato ad Appiano con un tutore, ma si è detto ottimista. Oggi la risonanza magnetica alla clinica Humanitas. Da verificare in particolare la rotula e i legamenti, che sembrano aver tenuto. Secondo la Gazzetta, l'ipotesi migliore parla di stop di circa 40 giorni, già esclusi interventi chirurgici dopo i primi accertamenti. Ed è già tantissimo. Ora va capito se la lussazione è stata secca o più blanda. Qualcosa del genere accadde a Barella contro il Torino al primo anno di Inter: lì servì l'operazione, che stavolta è già stata scongiurata.