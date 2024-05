Steven Zhang cerca lo sprint impossibile per fermare l'escussione del pegno da parte di Oaktree. La Gazzetta dello Sport ricorda come l'attuale presidente dell'Inter ha in realtà ancora tempo fino alla mezzanotte tra martedì e mercoledì per non sentire il gong della scadenza del finanziamento da ripagare, e di conseguenza della conclusione della sua avventura alla guida del club nerazzurro.

Se la volata dovesse rivelarsi infruttuosa, a quel punto partirà l'iter che porterà l'Inter a finire nelle mani di Oaktree tramite l'escussione del pegno. Il fondo statunitense ha infatti già pronta una dichiarazione per comunicare il passaggio di mano della società nella giornata di mercoledì e poi inizierà ufficialmente una nuova era per i nerazzurri.

