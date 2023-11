La notizia del giorno in casa Inter è il possibile recupero di Juan Cuadrado per la grande sfida dell'ex contro la Juventus, in programma domenica sera allo Stadium di Torino. Il colombiano, da settimane alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille del piede sinistro, ha partecipato parzialmente in gruppo alla seduta di allenamento di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per la convocazione, però, bisognerà attendere gli sviluppi dei prossimi due giorni.

Tenendo conto del fatto che Pavard e Bastoni saranno certamente out, la formazione nerazzurra sembra praticamente già fatta: davanti a Sommer il terzetto difensivo composto da Darmian, De Vrij e Acerbi, con Dumfries e Dimarco sulel fasce. In mezzo al campo ci saranno invece Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre Lautaro e Thuram formeranno la coppia d'attacco.

