Sarà l'Inter a chiudere la 22esima giornata di Serie A. Per la sfida di questa sera al Marassi contro la Sampdoria, mister Inzaghi potrebbe optare per qualche cambio di formazione rispetto alle ultime uscite: secondo Gazzetta.it davanti ad Onana dovrebbe esserci la linea a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con Darmian e Gosens (che farebbe rifiatare Dimarco) sulle fasce. In mezzo al campo spazio al grande ritorno dal 1' di Brozovic con ai lati Barella e Calhanoglu, mentre in attacco si rivedrà la LuLa.