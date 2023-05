Le parole di José Mourinho nel post-partita di Monza-Roma potrebbero costare il deferimento al tecnico. Secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, infatti, il procuratore federale Giuseppe Chiné sta per aprire l'indagine, anche contro i giallorossi per responsabilità offensiva. Il tecnico è considerato recidivo dopo quanto accaduto con Serra a Cremona. Rischia concretamente la squalifica in vista della sfida di sabato contro l'Inter, ma c'è anche l'ipotesi di un patteggiamento col tribunale federale, che sarà chiamato ad esprimersi.