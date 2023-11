L'importanza dell'annunciato rinnovo fino al 2027 di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin va al di là della semplice permanenza di un gruppo dirigenziale che ha indubbiamente fatto le fortune dell'Inter attuale. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'aver prolungato il contratto ai responsabili dell'area tecnica è un segnale forte da parte di Steven Zhang, presidente nerazzurro, in merito alle proprie intenzioni per il club: in questo modo, in particolare è stato dato ufficialmente il via alla stagione dei rinnovi nerazzurri, e col rinnovo dei dirigenti scatta la seconda fase di un progetto più a lungo respiro che adesso prevede siano blindati i giocatori ritenuti fondamentali per il presente e il futuro.

La conferma, inoltre, vale come indizio sulla convinzione da parte del rampollo della famiglia Zhang di trovare una strada per rifinanziare il prestito in scadenza la prossima primavera, dossier al quale stanno lavorando da tempo gli advisor della famiglia Zhang; senza una certezza, infatti, il presidente non avrebbe fatto una mossa come quella di vincolare così a lungo Marotta, Ausilio e Baccin. Oltre alla volontà di riconoscere loro i meriti per il lavoro svolto in questi anni di difficoltà a livello economico, c'è inoltre il desiderio di lanciare un messaggio di programmazione: mai più casi Milan Skriniar, l'obiettivo è mantenere l'Inter competitiva valorizzando le risorse già in casa.

