Simone Inzaghi cambia l'Inter: contro la Roma, tra dieci giorni, si vedrà un’altra squadra. Lo sostiene senza indugio alcuno la Gazzetta dello Sport . Fermo restando il 3-5-2 di base, il tecnico nerazzurro cambierà alcuni interpreti chiave. "Ieri Marotta e Inzaghi si sono sentiti al telefono, oggi è in programma la ripresa ad Appiano, domani avranno modo di tornare su quel che è successo a Udine a quattro giorni di distanza. La fiducia della società resiste, ma non è più illimitata : entro la pausa Mondiale la rotta dovrà essere invertita", si legge.

Sempre 3-5-2 si diceva, ma con il baricentro più basso, sulla falsariga della squadra scudettata di Conte: questa l'idea di Inzaghi per ammortizzare una condizione non ancora al massimo e ridurre i rischi per una difesa non velocissima. L'uomo-chiave in questo senso potrà essere Lukaku: grazie alle sue caratteristiche, il belga è perfetto per far salire la squadra e ribaltare il fronte dell'azione concedendo ai compagni il tempo di salire. "Ieri Lukaku ha rivisto per la prima volta in campo, ad Appiano. Avanti tutta, magari oggi Inzaghi lo abbraccerà convinto", spiega la rosea.

Non solo Big Rom. Contro la Roma, altamente probabili l'inserimento a sinistra di Gosens, che potrebbe giovare del nuovo atteggiamento di squadra. E occhio a centrocampo: "Non è più tempo di rimandare il lancio di Asllani. La squalifica di Brozovic gli darà una maglia da titolare". E in difesa sarà confermato Acerbi, che oggi dà più certezze di De Vrij.