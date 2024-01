Prima del contatto Darmian-Magnani punito con un penalty da Fabbri, Nicolò Barella si era reso protagonista di un gesto da vero leader, anche se contestato da molti. Nel contropiede finale dell'Inter contro il Verona, con il portiere Montipò nell'area nerazzurra per l'ultimo disperato assalto gialloblu, il centrocampista sardo ha preferito provare a servire l'assist al compagno Alexis Sanchez anche se aveva la possibilità di appoggiare in rete il pallone del 3-1. Certo, poi il gol sarebbe stato annullato dalla decisione del VAR di concedere il calcio di rigore agli avversari, ma la mossa del 23 aveva uno scopo chiaro: Barella ha messo da parte l'egoismo per il bisogno di un compagno, in questo caso il Niño Maravilla, che in questa seconda esperienza all'Inter gioca poco e trova con fatica la via della rete.

Quello di Bare è stato un messaggio che lo spogliatoio ha colto e apprezzato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. "In quell'assist cercato in una situazione nella quale era meglio calciare verso la porta avversaria c'è il forte spirito di gruppo che è alla base di questa stagione nerazzurra - scrive la rosea -. Un sentimento forte e nato spontaneamente la scorsa estate, quando la fascia è finita sul braccio di Lautaro e l'argentino ha chiesto l'aiuto di tutti gli altri "senatori", da Barella ad Acerbi passando per Dimarco, Darmian, Bastoni e De Vrij. Con l'addio dei leader "storici" Handanovic, Skriniar e D'Ambrosio, ma soprattutto con il... tradimento di Lukaku, tutti ad Appiano Gentile hanno capito che bisognava essere ancora più squadra rispetto al passato".

