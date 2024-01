Steven Zhang ha usato tre parole ("Nel mio cuore") e due cuori nerazzurri per mandare un messaggio alla sua Inter dopo la conquista dell'ottava Supercoppa Italiana della sua storia. L'ha fatto attraverso i social, perché non presente in Arabia ad assistere al guizzo vincente di Lautaro Martinez nella finale contro il Napoli.

Il presidente nerazzurro in questo momento si trova infatti a Nanchino a causa degli impegni a cui è chiamato da Suning, l'azienda di famiglia. Ed è proprio dalla Cina che, tra le 3 e le 5 di notte, il numero uno del club ha seguito la partita davanti al televisore, come racconta La Gazzetta dello Sport. Dopo brillante successo in semifinale si era congratulato con la squadra, cosa che ha fatto anche dopo il triplice fischio di Riyadh. "Zhang ha chiamato la dirigenza e Inzaghi, facendo poi sentire la vicinanza e la soddisfazione anche alla squadra, a cui spetterà circa un milione di euro e mezzo di premio vittoria - scrive la rosea -. È stata l'occasione perfetta per ribadire l'orgoglio del presidente, sia per la Supercoppa che per il cammino complessivo del club negli ultimi anni e allo stesso tempo la necessità di guardare subito avanti". Verso la seconda stella, l'obiettivo più importante della stagione.

