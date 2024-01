La Juventus è vicina a Tiago Djalò. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero è da considerarsi in pole nella corsa al difensore portoghese del Lille. Gli ultimi colloqui tra le parti sono stati positivi, la decisione finale del giocatore arriverà durante questo weekend. Sullo sfondo resta vivo l'interesse dell'Atletico Madrid, ma Djaló è pronto a dire sì ai bianconeri.

Il difensore, fermo da marzo dopo l’infortunio al ginocchio, ha voglia di tornare a giocare subito. Questo ha giocato un ruolo decisivo nella trattativa e nella decisione finale, Djalò aveva dato la parola all’Inter ma negli ultimi giorni la prospettiva di non vedere il campo ancora a lungo ha aumentato i dubbi del ragazzo. Il club nerazzurro al momento non valutano alcun controsorpasso: Djaló è sempre stato considerato una opportunità a zero per l'estate.