Yann Sommer è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro, informa La Gazzetta dello Sport, è infatti riuscito a trovare l'accordo con il Bayern Monaco per l'arrivo a titolo definitivo del portiere.

"La cifra è quella di cui si parla da alcuni giorni, ovvero i 6 milioni di euro previsti dalla clausola. Il club nerazzurro, anche per questioni di rapporti con i tedeschi, non ha però forzato l'impasse ricorrendo alla clausola, che non sarà quindi pagata" precisa la rosea, aggiungendo che la definizione dell'acquisto è prevista per la prossima settimana con il completamento dei vari passaggi burocratici in quel di Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!