Non sarà però facile per Marotta e Ausilio arrivare al centrocampista ivoriano: oltre a trovare un accordo con il club catalano, servirà anche far posto al calciatore in rosa. E ciò sarà possibile solo con la partenza di un elemento illustre in quel reparto, con Marcelo Brozovic che ad oggi è l'indiziato numero uno. Per quanto riguarda la trattativa con il Barça, l'affare sarebbe possibile per l'Inter solo in prestito con diritto di riscatto. Resta da capire se i blaugrana prenderanno in considerazione questa modalità, per loro decisamente poco remunerativa.