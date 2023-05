Il sorprendente cammino in Champions League può portare 100 milioni di euro nelle casse dell'Inter. A fare i conti in tasca al club nerazzurro e a Steven Zhang ci pensa Gazzetta.it, che parte da un dato di fatto: fino a questo momento il Biscione può già considerare quasi 85 milioni di euro tra premi Uefa e aumento del market pool, con quest'ultimo che può essere però definito con maggiore precisione soltanto al termine del torneo.

Dopo il 2-0 rifilato al Milan nella semifinale d'andata, il prossimo obiettivo è raccogliere altri 15,5 milioni di euro. "A tanto corrisponde infatti l'aumento del montepremi per chi approda alla finalissima di Istanbul, a cui va aggiunto il solito incremento di market pool - precisa la rosea -. La tripla cifra sarebbe quindi sfondata e dopo gli oltre 100 milioni ce ne sarebbero altri 8,3 in caso di vittoria del trofeo tra effettivo premio per il titolo (4,5) e ricavi legati alla partecipazione alla Supercoppa Uefa".

