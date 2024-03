Sabato l'Inter andrà a Bologna, affrontando la montagna finale prima di quella che si preannuncia essere una lunga discesa verso il traguardo Scudetto. Ma la mente di Simone Inzaghi è rivolta ovviamente anche alla cruciale sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid al Civitas Metropolitano, e allora ecco che iniziano i ragionamenti in tema di gestione della rosa. Contro i Colchoneros, infatti, Inzaghi conta di avere la rosa al completo e stando alla Gazzetta dello Sport le sue scelte per sfidare la lanciatissima squadra di Thiago Motta saranno condizionate dall'impegno contro gli spagnoli.

Probabile rivedere Marcus Thuram dal primo minuto in coppia con Lautaro Martinez, anche per permettere al francese di fare il tagliando in vista del duello europeo; spazio anche a Francesco Acerbi, entrato decisamente bene nella faticosa ripresa contro il Genoa. Si rivedrà in campo a partita in corso di Hakan Calhanoglu, che si sta allenando con intensità e a breve tornerà in gruppo, ma intanto si darà ulteriore fiducia a Kristjan Asllani e approfittare del suo ottimo stato di forma, mentre da oggi sarà monitorata con attenzione la situazione di Davide Frattesi, che ha accusato un nuovo fastidio lunedì mentre effettuava il riscaldamento a bordocampo.

