André Onana dovrebbe essere un giocatore del Manchester United entro il weekend. O forse anche prima, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo dei Red Devils è di avere il camerunese a disposizione qualche giorno prima dell'inizio della tournée negli Stati Uniti.

"Il Manchester United si è già esibito in un paio di rilanci e il prossimo dovrebbe superare i 50 milioni di euro tra cifra fissa e bonus: probabile che l'Inter a quel punto accetti, visto che il bonifico in arrivo dall'Inghilterra servirà comunque a forzare la mano con il Chelsea per Romelu Lukaku e ad avere budget sufficiente per i prossimi due portieri, che siano i favoriti Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk e Yann Sommer del Bayern Monaco o altri profili al vaglio", scrive la rosea.

Intanto nel ritiro di Appiano dovrebbero esserci Raffaele Di Gennaro, che domani dovrebbe essere ufficiale, ma anche Filip Stankovic e Ionut Radu per completare momentaneamente il trio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!