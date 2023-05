Buone notizie per l'Inter e per Robin Gosens, ieri in rete contro la Lazio e costretto ad abbandonare il campo subito dopo per una lussazione alla spalla destra. Ieri il tedesco si è sottoposto ad una radiografia che ha escluso lesioni ossee e ha evidenziato che la spalla era stata riposizionata correttamente nella sede naturale.

Il prossimo step, come aggiorna Gazzetta.it, sarà una risonanza magnetica, prevista per domani o mercoledì, con l'obiettivo di "valutare lo stato dell'articolazione, in particolare della capsula, ma al momento, trattandosi del primo "episodio", è stata esclusa l'operazione ed è stata scelta la terapia conservativa", si legge.

Ma quali saranno i tempi di recupero? Secondo la rosea, Gosens spera di riessere operativo nel giro di 7-10 giorni, in modo da esserci per la sfida contro il Sassuolo (sabato 13) o per l'Euroderby di ritorno del 16 maggio.

