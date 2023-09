Soldi freschi in arrivo nella casse dell'Inter: il club nerazzurro ha scelto U-Power come nuovo sponsor che completerà la maglia da gioco di questa stagione. Dopo aver siglato il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, l'arrivo del nuovo sponsor di manica (eBay) e l'intesa con Paramount+ al centro della divisa nel ruolo di main sponsor, la dirigenza di Viale della Liberazione ha trovato l'accordo anche per il 'Back Sponsor', cioè il marchio che viene messo nella parte posteriore della maglia subito sotto il numero.

"C'è una trattativa molto avanzata con U-Power, azienda leader per le scarpa antinfortunistiche e l'abbigliamento da lavoro che dal 2020 dà il nome allo stadio del Monza - si legge su Gazzetta.it -. La fumata bianca dovrebbe arrivare in settimana e, se non ci saranno sorprese, U-Power sarà sulla divisa da gioco di Lautaro e compagni già in occasione del derby di sabato prossimo contro il Milan a San Siro. Un'altra buona notizia per il bilancio nerazzurro con l'arrivo di un partner importante e... di soldi freschi".

