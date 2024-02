La buona notizia dall'infermeria dell'Inter riguarda Davide Frattesi. Oggi il centrocampista ha lavorato a parte, ma tra domani e giovedì è previsto il suo rientro il gruppo in vista del match casalingo di venerdì contro la Salernitana. Ed è proprio per l'appuntamento di campionato a San Siro che l'ex Sassuolo potrebbe rivedersi nella lista dei convocati di Inzaghi, costretto a rinuciarci per la trasferta di Roma.

La priorità dello staff nerazzurro va comunque a martedì, quando l'Inter ospiterà l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Per questo motivo alla Pinetina si stanno assecondando le buone sensazioni di Frattesi senza però alcuna intenzione di correre rischi inutili forzando i tempi - si legge nella rosea -. Al momento il 24enne sta affrontando le sedute a un ritmo soddisfacente già da due giorni e per questo una convocazione per San Siro - venerdì - pare al momento più che possibile".

