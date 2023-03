Simone Inzaghi decide di non correre rischi e lascia a casa Federico Dimarco e Milan Skriniar per il match di domani contro il Lecce. Come riportato da Gazzetta.it, senza lo slovacco il marcatore di destra della linea a tre sarà Matteo Darmian e il terzetto sarà completato da Francesco Acerbi (in vantaggio su Stefan De Vrij) e Alessandro Bastoni. Sulle corsie esterne ci sarà ben poco da scegliere: largo a Denzel Dumfries e Robin Gosens che sono gli unici due disponibili con l'arretramento di Darmian.