Simone Inzaghi non avrà a disposizione Acerbi, Sanchez e Sensi in vista della sfida di domani pomeriggio a San Siro contro la Fiorentina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro oggi ha svolto un lavoro intenso sul campo ma non è ancora rientrato in gruppo: non sarà rischiato. Stesso discorso per il centrocampista che ha accusato un problema muscolare lieve nei giorni scorsi: la sosta gli permetterà di recuperare con calma, anche perché già oggi Sensi si è allenato sul campo. Sanchez invece è ancora alla ricerca della condizione fisica ideale.

L'undici titolare dovrebbe dunque essere lo stesso sceso in campo dal 1' contro Monza e Cagliari. Darmian è favorito su Pavard, Klaassen sarà in panchina e potrebbe già esordire. In avanti Thuram accanto a Lautaro: La squadra resterà in ritiro ad Appiano.