Nelle stanze dei bottoni si temeva che il Chelsea potesse chiedere uno dei top nerazzurri tra Bastoni, Skriniar o Lautaro, che l’Inter cercherà in ogni modo di trattenere e che in caso di cessione il club vorrebbe comunque trattare singolarmente e soltanto per una proposta tutta cash. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha messo in cima alla lista il nome di Denzel Dumfries. E a queste condizioni, l’Inter ovviamente è pronta a sedersi a un tavolo per cercare una complicata intesa, vista comunque l’ampia differenza in termini di costi di cartellino che c’è tra Lukaku – pagato da Blues 115 milioni appena un anno fa – e Dumfries, che in viale della Liberazione valutano almeno 40 milioni.

La palla passa dunque ai club: sta a loro trovare la formula magica per chiudere l’operazione.