"Inter, centrocampo di gran... Klaassen". È questo il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per il pezzo dedicato al centrocampo nerazzurro. Il gioco di parole è un chiaro riferimento al nome dell'ultimo arrivato, l'olandese liberatosi dall’Ajax giovedì notte e diventato un nuovo giocatore interista nella giornata di ieri. Il classe '93 diventa il settimo centrocampista della mediana extra-large su cui può ora contare Simone Inzaghi.

"L’arrivo-lampo, dopo una non facile risoluzione del contratto con il club della vita ad Amsterdam, è figlio di una decisione precisa dello stato maggiore interista: staff e dirigenti hanno concordato sulla necessità di un’aggiunta ulteriore nel reparto, anche a costo di creare un imprevisto sovrannumero - spiega la rosea -. Adesso si sommano, infatti, sette centrocampisti in rosa, visto il ritorno di Sensi, ma su Stefano ronza sempre il solito dubbio legato alla tenuta fisica (per un affaticamento non ci sarà con la Fiorentina)". L'ex Monza dovrebbe stare fuori dalla lista Champions e sarà un jolly, mentre Klaassen verrà considerato alla batteria di mezzali che comprende Barella, Mkhitaryan, Frattesi, il già citato Sensi e, in caso di necessità, anche i play Calhanoglu e Asllani. Senza dimenticare Agoume, rimasto a Milano nonostante le voci di addio.

