Gabriel Brazao saluta l'Inter. Definitivamente. Il portiere torna nel suo Brasile per vestire la maglia del Santos dopo essere tornato dal deludente prestito alla Ternana (senza mai giocare) ed aver trovato l'accordo con il club nerazzurro per la risoluzione del contratto che sarebbe scaduto nel 2025. "Dall'operazione, avendo risolto il contratto, l'Inter non incasserà niente, ma ha comunque ottenuto dalla società brasiliana il 30% dell'eventuale futura rivendita", precisa Gazzetta.it.

Brazao era arrivato a Milano nel 2019 dal Parma, girando poi il mondo in prestito tra Albacete, Oviedo, Cruzeiro, Spal e, appunto, Ternana. Esperienze non positive causa infortuni. Adesso la nuova avventura in patria, con la speranza di avere maggiore continuità.

