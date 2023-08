Adesso l'Inter pigia sull'acceleratore: mentre si sta definendo la chiusura dell'affare Carlos Augusto, il club nerazzurro ora va all'assalto di Marko Arnautovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, da Viale della Liberazione è arrivata una proposta di 8 milioni di euro per i felsinei, che però hanno fatto ancora una volta resistenza. La trattativa però va avanti, anche perché in casa Inter c'è la convinzione di poter arrivare all'intesa spingendosi fino alla doppia cifra con l'inserimento di alcuni bonus. Si punta anche sulla volontà dell'austriaco di tornare a Milano per giocarsi le sue carte all'Inter 13 anni dopo la sua fugace esperienza con José Mourinho. Possibili sviluppi nelle prossime ore: l'obiettivo è provare a regalare a Simone Inzaghi l'attaccante per la prima di campionato col Monza.

