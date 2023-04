Sarà il Tigre a definire il futuro di Mateo Retegui . Il nuovo centravanti della Nazionale di Roberto Mancini, il cui cartellino è di proprietà del Boca Juniors, secondo la Gazzetta dello Sport sarà riscattato dal club del presidente Ezequiel Melaraña che pagherà 2,1 milioni di euro per avere il 50% del giocatore. Questa operazione gli consentirà di detenere anche i diritti federali di Retegui e ciò vuol dire che le società interessate ad acquistare il capocannoniere dello scorso campionato argentino dovranno sedersi attorno a un tavolo con i dirigenti del Tigre. Chiamati poi a corrispondere il 50% della vendita agli Xeneizes.

Notizia che interessa particolarmente anche l'Inter, che notoriamente ha ottimi rapporti con il Tigre, basta pensare al prestito di Facundo Colidio. I dirigenti sentono di avere una corsia preferenziale sia con il presidente Melaraña sia soprattutto con Carlos Retegui, il papà-procuratore di Mateo, che il vice d.s. nerazzurro Dario Baccin ha incontrato a Napoli e a Malta, in occasione dei due incontri dell'Italia. L'Inter vanta una sorta di patto con il calciatore e la sua famiglia, comunque non vincolanti perché nulla è scritto sui moduli federali, oltre a un'intesa di massima sulla cifra da pagare al Tigre, ovvero 18 milioni di euro, una somma nemmeno eccessiva. Restano però ancora capire le disponibilità economiche per la prossima stagione: le valutazioni andranno fatte nell'arco di un paio di settimane perché la concorrenza pressa e, solo chiudendo l'affare con le firme sui contratti, può essere messa fuori gioco.

