Siamo già alla vigilia dell'Euroderby e in casa Inter c'è grande voglia di essere protagonisti in questo appuntamento storico. Una voglia che ha pure D'Ambrosio (totalmente recuperato) e soprattutto Gosens: il tedesco, ko con la Lazio per l'infortunio alla spalla, vuole già tornare tra i titolari. "L’ottimismo diventa notizia, o almeno annuncio social: «Di nuovo in pista. Giusto in tempo per il big match di mercoledì», ha scritto su Instagram l’esterno, commentando una foto scattata durante l’allenamento di ieri. Che in realtà ha svolto solo parzialmente sul campo e evitando qualunque tipo di contatto, proprio per evitare rischi". Secondo la Gazzetta dello Sport, probabilmente sarà troppo presto per il tedesco, che potrebbe invece rivedersi in campo sabato con il Sassuolo. Per domani, il grande dubbio di Inzaghi riguarda la mediana: Brozovic e Calhanoglu si giocano il posto da regista tra Barella e Mkhitaryan. In attacco ci sarà Dzeko con Lautaro, con Lukaku in panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!